إنفوجرافيك.. 6 أهداف لوزارة التجارة خلال موسم الحج

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن هناك 6 أهداف لأعمال الوزارة خلال موسم حج هذا العام.

وأوضحت التجارة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أهدافها توفير السلع التموينية والغذائية وأيضًا التحقق من توفر مخزون كافٍ من السلع والمنتجات، وأيضًا الرقابة على السلع الغذائية والاستهلاكية.

ولفتت التجارة إلى أن ضمن أهدافها أيضًا خلال موسم الحج، الإشراف على سيارات الإمداد التمويني للمشاعر المقدسة، ومتابعة التزام محطات الوقود بمعايرة مضخاتها والتأكد من نظامية محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسلامة الموازين.