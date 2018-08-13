إنفوجرافيك.. 6 مهام لوزارة العمل في موسم الحج

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديها 6 مهام خلال موسم الحج.

ولفتت عبر إنفوجرافيك لها على موقع “تويتر” إلى أن أعمالها تشمل الرقابة على المنشآت العاملة في موسم الحج والتأكد من عمل العمال فيما استقدموا لأجله، وأيضًا متابعة وصول العمالة الموسمية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

كما تشمل مهام العمل، زيارة المنشآت التي لديها عمالة موسمية وتشمل الزيارة مقر العمل ومقر السكن، وأيضًا متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد موسم الحج.

وخامسًا، تشمل مهام العمل الرفع بتقارير عن العمالة الموسمية المخالفة التي تم ضبطها، وسادسًا التأكد من عدم دخول العمالة الموسمية بعد انتهاء فترة السماح.