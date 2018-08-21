إنفوجرافيك.. 7 نصائح من الأمن العام لضيوف الرحمن أثناء رمي الجمرات

المواطن - المشاعر المقدسة

وجه الأمن العام تحذيرات إلى ضيوف الرحمن، موضحًا أن الجمرات وشبكة الطرق بمشعر منى والمسجد الحرام تشهد فجر يوم عيد الأضحى كثافات عالية من الحجاج.

وأكد الأمن العام، عبر إنفوجرافيك نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب الحذر من التعجل بمغادرة مزدلفة والانتظار حتى تنخفض كثافة حشود الحجاج، وعدم حمل الأمتعة والمتعلقات الشخصية معهم إلى منشأة الجمرات أو إلى المسجد الحرام.

وشدد الأمن العام على ضرورة الحرص على استخدام الطريق الصحيح للوصول إلى موقع إقامة الحجاج، والتعرف على طرق العودة من موقع الإقامة بمنى بعد رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة.

وتابع الأمن العام: لا تتعجل بالتوجه مباشرة لرمي جمرة العقبة والالتزام بتنظيم التفويج وعدم مخالفته، كما يجب التحقق من اتجاهات حركة المشاة على الطرق بمنى والالتزام بها.

وأخيرًا، أوضح الأمن العام أنه يجب على الحجاج اتباع نصائح رجال الأمن.