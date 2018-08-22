إنقاذ 1400 شخص في حريق ضخم بمصفاة نفط كبرى في بريطانيا

المواطن - متابعة

أكدت شركة نفط إيسار البريطانية أن جميع العاملين في مصفاة نفط “ستانلو” تم إخراجهم بسلام، بعد أن نشب حريق ضخم في المصفاة، اليوم الأربعاء في تشيشاير.

وبحسب موقع “سكاي نيوز”، انتشرت أعمدة من الدخان الكثيف في السماء بعد حريق كبير اندلع ظهر الأربعاء من مصفاة ستانلو، التي تعد إحدى أكبر مصافي النفط في بريطانيا.

وأوضحت فرقة مكافحة الحرائق في مقاطعة تشيشاير أن الحريق اندلع في أحد المباني الصناعية داخل المصفاة، قبل أن ينتشر في أرجاء المنطقة.

ولفت رجال الإطفاء إلى أن جميع العاملين في المصفاة قد جرى إنقاذهم، ويبلغ عددهم 900 عامل و500 مقاول، بعد السيطرة على الحريق.