المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أنه تم إيداع الميزانية التشغيلية للأندية الموسمية في حسابات إدارات التعليم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الميزانية تمثل الميزانية التشغيلية للفترة الثانية لبرنامج إجازتي 2 والميزانية التشغيلية كاملة لبرنامج إجازتي 3.

وفي سياق آخر، شدد المتحدث باسم وزارة التعليم، يوم أمس على جميع المدارس الأهلية والأجنبية ضرورة الالتزام بضوابط الرسوم الدراسية المتضمنة عدم تحديد أماكن معينة للزي المدرسي أو الكتب الدراسية منعًا للاحتكار ولتكون متاحة بأسعار مناسبة.

وأكد العصيمي، أن وزارة التعليم ستتابع بحزم جميع الشكاوى التي ستردها على الرقم الموحد للبلاغات (19996)، وستطبق الجزاءات التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات بحق المدارس المخالفة.