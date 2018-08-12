إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء بعد دمجهما في حساب واحد.

وتضمن هذا المبلغ بدل غلاء المعيشة إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1,927,549,345 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,326,578,951 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 184,488,780 ريالا، بينما تم صرف 97,429,114 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 319,052,500 ريال بدل غلاء معيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.