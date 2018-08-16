إيداع 6.4 مليار ريال معاشات التقاعد لشهر أغسطس

المواطن - الرياض

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، مبالغ المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس والبالغة نحو 6.4 مليار ريال في حسابات 887846 مستفيداً من خدماتها؛ وذلك إنفاذًا لقرارها السابق بتقديم الصرف لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك بدلًا من موعد الصرف المعتاد في يوم 25 من الشهر الميلادي.

وبيَّنت المؤسسة أن تقديم الصرف يأتي انطلاقًا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة المتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم.

وتودع المؤسسة المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع) وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وفي سياق آخر، أوضحت المؤسسة أن مركز الاتصال لديها سيعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات العملاء وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات مميزة لعملائها.

وسيعمل مركز الاتصال عبر الرقم المجاني 8001248889 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 12:30 ظهرًا طيلة أيام عيد الأضحى المبارك عدا أول أيام العيد وأيام الجمعة.