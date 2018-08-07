إيران تعترف بدفع ميليشياتها لاستهداف سفن المملكة.. وتدعو لدين جديد!

المواطن - الرياض

إن لم تستحِ فافعل ما شئت، فعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تضرب إيران والعقوبات الأميركية عليها، إلا أنها تستهدف المملكة ليل نهار في محاولات حثيثة للإضرار بها وباقتصادها حقدًا وغلًّا، ليكون تصريح اللواء ناصر شعباني أحد قادة الحرس الثوري، دليلًا على ذلك.

ومن بجاحة إيران أن تعلن أنها طلبت من ميليشياتها الإرهابية استهداف السفينتين السعوديتين في البحر الأحمر ففعلوا ذلك.

وتدل هذه الأفعال على الجُبن الذي تتميز بها إيران والخسة التي تدير بها أمورها وعلاقاتها الدولية، فبدلًا من أن تشكر المملكة على استضافة ضيوف الرحمن ليل نهار، تطلب من ميليشياتها الإرهابية حزب الله وميليشيا الحوثي استهداف المملكة.

“إنهم يدعون إلى دين جديد”.. جملة ربما تُلخص أفكار نظام الملالي، وبحسب شعباني، الخميني أعطى فكر جديد عن الدين، واليوم لديهم “إسلام الخميني” كما يسميه القيادي في الحرس الثوري، بل إنه زعم وجود أنواع أخرى من الإسلام!

بل وتمادى القيادي في الحرس الثوري الإرهابي بالقول وقال: إن على الرغم من وجود 56 دولة إسلامية إلا أنه لا يوجد لهم ممثل في مجلس الأمن، وكأن إيران هي الدين الصحيح! وهو ما يؤكد التفكير الإيراني في المسلمين والعرب وتفكيرهم التآمري الذي يستهدف ضرب الدين الصحيح والوسطي مقابل نشر “دين الخميني” الذين يدعون إليه!

وحاولت إيران أن تتراجع عن التصريحات التي تدينها، حيث أقدمت وكالة أنباء “فارس نيوز” الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، على حذف مقطع من التصريحات والتي أكدت فيها أن الحرس أمر ميليشيات الحوثي باستهداف سفن المملكة.

وقدّم الناشط الإيراني المعارض الذي يدعى باسم بانديت، وهو باحث وأستاذ في الفلسفة السياسية في جامعة ميدلسكس الإنجليزية ومتخصص برصد وسائل الإعلام الإيرانية، صورة تثبت قيام الوكالة بحذف هذه التصريحات من الخبر الذي بثته على موقعها الرسمي.