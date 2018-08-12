إيصال الخدمات المائية والبيئية لـ 272 وحدة بمشروع إسكان الخبر

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

أعلن قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن استلام وتشغيل الخدمات المائية والبيئية لمشروع وزارة الإسكان بمحافظة الخبر، والذي تم توزيعه على المستفيدين مؤخراً.

وبيَّن الرئيس التشغيلي للمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن سعيد العمري أن المساحة التي تم تشغيل الشبكات بها تقارب 260 ألف متر مربع تحتوي على (272) وحدة سكنية مختلفة الأحجام تم إيصالها جميعها بالخدمات المائية والبيئية واستفادة جميع القاطنين في هذه الوحدات من الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المهندس العمري إلى أن التشغيل تم عقب التأكد من استيفاء مقاول تنفيذ المشروع التابع لوزارة الإسكان لكافة متطلبات التشغيل لشبكة المياه التي تبلغ أطوالها (6952) متراً طولياً و(12.655) متراً طولياً لشبكات الصرف الصحي، والتي يحرص على مواصفاتها القطاع لتقديم أفضل الخدمات لسكان المخطط والمرافق الخدمية المتواجدة وفق منظومة الشبكات العاملة في محافظة الخبر.

ودعا الرئيس التشغيلي سكان المخطط بشكل خاص وسكان المنطقة الشرقية بشكل عام إلى أهمية الترشيد في استهلاك المياه بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية من خلال استخدام الأدوات الصحية المرشدة وأدوات الترشيد التي تساعدهم على تقليص كميات المياه المستخدمة، إضافة إلى تفقد شبكاتهم الداخلية بشكل دوري يضمن سلامة التدفق المائي لعقاراتهم وأهمية وجود خزانات أرضية تغذي العلوية ومن ثم إلى كافة أرجاء العقار.

ونوه إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية إضافة إلى مهامها في تقديم الخدمة لسكان المنطقة؛ تسعى جاهدة لرفع مستوى الثقافة التوعوية لدى العملاء بأهمية تحديث البيانات وطرق ترشيد المياه من خلال إقامة المعارض التوعوية والمشاركة في التجمعات الدورية والتي بلغت تسعة معارض في مواقع مختلفة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من هذا العام، والتي أفضت بدورها إلى تلقي الزوار الذين تجاوز تعدادهم (60) ألف زائر بمختلف فئاتهم العمرية للرسائل والمعلومات الحيوية التي تساهم في الحفاظ على الاستخدام الأمثل للمياه من خلال استخدام الأدوات الصحية المرشدة.