ابن دغر: تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين ‏اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة

المواطن - واس

دعا دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في ‏تقريره الذي أصدره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن.‏

وقال بن دغر خلال لقائه في القاهرة السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر: إن التقرير الذي ‏أصدره فريق الخبراء الدوليين والإقليميين ” اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن ‏فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية”.‏

وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية : أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ‏ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن.‏

وأكد رئيس الوزراء أنه من غير المعقول أن يغفل التقرير انقلاب ميليشيا الحوثي على ‏الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح ‏وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن صراع على السلطة بين طرفين.‏

وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن ‏استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة ‏إيرانياً مليارات الدولارات وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه.‏

وأكد بن دغر أن ” ميليشيا الحوثي الإنقلابية تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في ‏صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية”.. داعياً ‏المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.‏

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني ‏والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية الإنقلابية ‏من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.‏

وأعرب رئيس الوزراء اليمني، عن تقدير الحكومة اليمنية للموقف الأمريكي الثابت في مساند ‏الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الإنقلاب، وإدراكها للدور ‏الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

من جهته ، جدد السفير الأمريكي لدى اليمن التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن ‏واستقرار ووحدة اليمن.‏

وقال : إن الإدارة الأمريكية تدرك الدور الإيراني الداعم للمليشيات الحوثية الإنقلابية وأنشطتها التخريبية في ‏المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به وأن ذلك لن يستمر طويلا.‏

وثمن السفير تولر دور الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، وتطبيع الأوضاع في المناطق ‏المحررة.. مؤكدا أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة ‏والمتميزة بين البلدين .‏