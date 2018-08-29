ابن لبدة يباشر مهام عمله محافظًا لمحايل بلقاء رؤساء المراكز ومشايخ القبائل والنواب

المواطن - أحمد الشهري - محايل

باشر اليوم محافظ محايل الجديد، محمد بن ناصر بن لبدة، مهام عمله محافظًا لمحايل، حيث التقى مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز وموظفي المحافظة والمشايخ والأعيان ونواب القبائل.

وقدم الجميع له التهنئة بمناسبة تكليفه بالعمل محافظًا لمحايل، وثمنوا الجهود التي بذلها محافظ محايل السابق محمد المتحمي طيلة فترة عمله بالمحافظة، مما كان له الأثر الطيب في تطوير المحافظة، متمنين له التوفيق في حياته العملية القادمة.

وأعرب محافظ محايل عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير والأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير على الثقة الكريمة، متمنيًا من الله العلي القدير العون والتوفيق لخدمة أهالي محافظة محايل ومراكزها.