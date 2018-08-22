ابن مسؤول إيراني ردًّا على منتقدي بذخه: اذهبوا موتوا!

المواطن - الرياض

انتقادات كبيرة تعرض لها أبناء مسؤولين إيرانيين كبار؛ بسبب حياة البذخ التي ينعمون بها، أو لتخلي بعضهم عن التعاليم الدينية عقب خروجهم من البلاد.

وكان آخر هؤلاء ابن السفير الإيراني السابق في فنزويلا ساشا سبحاني، والذي ينشر دائمًا مقاطع مصورة له في فيلات فخمة أو يقود سيارات فارهة أو يحضر حفلات صاخبة في إسطنبول حيث يقيم.

​وردًّا على الانتقادات الموجهة له، نشر ساشا مقطع فيديو على إنستجرام يقول فيه: “إلى متى ستستمرون في الحسد، بدلًا من كتابة أشياء سيئة عني اذهبوا واجنوا المال، إذا كنتم غير قادرين على ذلك، وإذا كنتم لا تستطيعون العيش، فاذهبوا موتوا”، لكنه حذف المقطع لاحقًا حسب ما نقلت الحرة عن موقع “فرارو” الإيراني.

ويتابع ساشا نحو 192 ألف متابع على إنستجرام، حيث ينشر صورًا ومقاطع فيديو له داخل سيارات فارهة أو في ملاهٍ ليلية أو بصحبة زجاجات الخمر، بينما يعيش 20 مليون إيراني تحت خط الفقر.​