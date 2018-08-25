ابن مساعد يكشف حقيقة صورة البلوت ويعلق: أهل العقول في نعمة

المواطن - الرياض

علق الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد على صورة متداولة له وهو يلعب البلوت مع شقيقه الأمير عبدالله بن مساعد والفنان عبادي الجوهر.

وزعم متداولو الصورة أن الصورة للأمير ابن مساعد وهو يلعب البلوت في الحج، وهو ما نفاه الأمير جملة وتفصلًا.

وقال ابن مساعد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردًّا على مغرد سأله عن حقيقة الصورة ومكانها: إن الصورة كانت خارج المملكة، وليست في المملكة، كما زعم حاقدون.

وأضاف ابن مساعد: “عبادي لم يكن محرمًا بل كان يتدفى من البرد، وأن الصورة نشرها الأمير عبدالله بن مساعد عبر حسابه في إنستجرام”.

وأوضح الأمير الشاعر ابن مساعد أن ما استدعى جوابه هو تناقل مغرضين الصورة مرفقة بتعليق “حج مبرور!”. وأضاف: “أهل العقول في نعمة”، مؤكدًا أن الصورة ليست في الحج.