ابن مساعد يلجم خلايا عزمي: للحمقى.. عودوا لنص البيان الكندي

المواطن - الرياض

بالحجة والبرهان، لقّن الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، خلايا عزمي الإلكترونية درسًا قاسيًا، فيما يخص قرار طرد السفير الكندي بعد التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال الأمير ابن مساعد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للحمقى الذين يقولون لماذا لم تطردوا السفير الأمريكي ردًا على تصريحات خارجيته، أمريكا القوة الأكبر في العالم وخارجيتها كعرف كل عام تصدر تقارير من هذا النوع ورغم هذا سبق أن طردت المملكة سفير أمريكا حينما تدخل في شؤونها”.

وأضاف عبد الرحمن بن مساعد موجهاً حديثه لخلايا عزمي الإلكترونية: “عودوا لنص البيان الكندي المتجاوز في لهجته لتعرفوا الفرق”.