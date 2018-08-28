اتحاد القدم السعودي : هذا سبب رفضنا تواجد الأهلي المصري في سوبر الأشقاء

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم آخر الكواليس والتطورات بخصوص إقامة مباراة السوبر السعودي المصري.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر “تويتر”، أكد فيه أن رئيس الاتحاد السابق عادل عزت كان قد اتفق مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري على إقامة مباراة السوبر السعودي المصري بين بطلي الدوري في السعودية ومصر، وبين بطلي الكأس في البلدين.

وأكد بيان الاتحاد السعودي، أن النادي الأهلي المصري ومواطنه الزمالك وافقا على خوض مباراة السوبر المصري السعودي، لكن غموض الأهلي وعدم تحديده لموقفه من المشاركة في المباراة بسبب مشاركاته الإفريقية، بجانب إعلان مشاركته في السوبر المصري الإماراتي ضد نادي العين جعل الاتحاد السعودي يُدهش.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نادي الزمالك اقترح أن يواجه ناديي الاتحاد والهلال في مباراة السوبر المصري السعودي وهو ما وافق عليه الاتحاد السعودي للكرة.

وقال الاتحاد السعودي: إن الأهلي المصري اشترط عليه لعب مباراته أمام نادي الهلال في السوبر المصري السعودي بمدينة أبو ظبي الإماراتية أو في القاهرة، وهو ما رفضه الاتحاد السعودي، حيث أصر الأخير على مواجهة الزمالك لناديي الهلال والاتحاد وعدم مواجهة الأهلي المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بالأمس عن إقامة مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي المصري والهلال في القاهرة على كأس الملك سلمان، لكن الاتحاد السعودي نفى وأكد إقامة مباراتي السوبر المصري السعودي بين ناديي الزمالك والاتحاد والزمالك والهلال.