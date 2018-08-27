اتحاد القدم المصري: الأهلي يواجه الهلال على كأس الملك سلمان بالقاهرة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موافقته على إقامة كأس السوبر المصري السعودي، بلقاء الأهلي مع الهلال بالقاهرة على كأس الملك سلمان في الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على “تويتر” أن الأهلي المصري سيواجه نادي الهلال في القاهرة في شهر نوفمبر المقبل.

بينما سيواجه الزمالك المصري نادي الاتحاد في الرياض على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما يذكر أن الاتحاد المصري للكرة وافق على إقامة مباراة السوبر المصري الإماراتي بين الأهلي المصري ونادي العين.