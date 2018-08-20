اتحاد القدم: ندعم عادل عزت لـ الآسيوي .. ونشكره على مجهوداته معنا

المواطن - محمد سمعه

تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بخالص الشكر للدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد السابق، على الفترة التي قضاها في عمله قبل أن يعلن استقالته.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر بيانًا أكد فيه توجيه الشكر من قبل مجلس إدارة الاتحاد لرئيسه السابق عادل عزت، حيث تأهل الأخضر إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018 في عهده.

كما أكد بيان اتحاد الكرة أنه يتمنى التوفيق لعادل عزت في رئاسة اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي ثقته في قدرة عادل عزت على تحقيق التطلعات برئاسة الاتحاد الآسيوي ونجاحه في إحداث نقلة نوعية في اتحاد القارة الصفراء، بسبب خبراته الكبيرة.