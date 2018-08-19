اتحاد القدم يوافق على استقالة عادل عزت .. ويُعين التمياط مؤقتًا

المواطن - محمد سمعة

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقالة عادل عزت من منصبه كرئيس لاتحاد الكرة في الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر، أن مجلس إدارة الاتحاد وافق على استقالة عادل عزت والتي تقدم بها في الفترة الأخيرة.

كما أقر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين نواف التمياط نائب الرئيس، ليتولى مهام رئيس اتحاد الكرة بشكل مؤقت لحين انتخاب الإدارة المقبلة.

وكان عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السابق، أعلن استقالته من منصبه بالأمس وذلك قبل لحظات من انطلاق مباراة السوبر السعودي بين ناديي الهلال والاتحاد.

وكانت مباراة السوبر انتهت بفوز نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن.