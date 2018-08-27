اتفاقية لتنظيم مهرجان الرمان في الباحة

المواطن- الباحة

وقعت الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة، عقد تنظيم مهرجان الرمان الوطني بنسخته السابعة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنظيم المهرجانات.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن بخروش، دعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للتنمية الزراعية، التي تـعد نافذة تسويقية وترفيهية وسياحية ينتظرها كل عام أهالي منطقة الباحة، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل وفق خطة محددة؛ سعياً لتحقيق النجاحات التي تعود بالنفع على المساهمين والبيئة الزراعة عموماً.

يذكر أن الفعاليات ستضم العديد من الفقرات المتنوعة منها تجهيز أكثر من 40 منفذاً لبيع الرمان ومسرح للفعاليات وركن الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والمرسم الحر والعديد من الجوانب الترفيهية، كما سيسهم المهرجان في التعريف بهذا المنتج المميز لمنطقة الباحة.

ومن المقرر أن ينطلق “مهرجان الرمان الوطني” في نسخته السابعة في الـ 30 من شهر ذي الحجة الجاري، برعاية كريمة من قِبل سمو أمير منطقة الباحة.