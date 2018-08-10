اجتماع سري بين رائد فضاء بوكالة ناسا وكائنات فضائية!

المواطن - متابعة

زعم ليلاند ميلفين، رائد الفضاء في وكالة “ناسا”، أن هناك اجتماعًا سريًّا تم بينه وبين كائنات فضائية في الفضاء الخارجي.

وكشف ميلفين أنه شاهد جسمًا غريبًا وعضويًّا ضمن مدار سفينة “Space Shuttle”.

وعمل ميلفين لأكثر من 24 يومًا في الفضاء المفتوح كمهندس على متن المكوك الفضائي “أتلانتيس”، وفي أحد الأيام شاهد أحد الفضائيين.

وكشف عن ذلك عبر صفحته على موقع “تويتر” عندما سأله أحد الأشخاص ما إن كان قد شاهد كائنات فضائية، عندها اعترف رائد الفضاء باللقاء الذي تم مع كائن فضائي عضوي في حجرة شحن السفينة.

وأثناء الحادثة كان ميلفين برفقة رائد فضاء آخر، راندي بريسنيك، ووفقًا لميلفين فإن زميله لم ير الكائن الفضائي، ولكنه لاحظ مخلوقًا شبه شفاف غير معروف.

وعرض الرائدان قصتهما على إدارة وكالة “ناسا”، ولكنهما اعتبروا أن ما قد شاهداه ليس كائنًا فضائيًّا، وإنما قطعة من الثلج تمزقت من السفينة.