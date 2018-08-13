احترس .. الفاكس أحدث وسائل الهاكرز لاختراق الشركات‎

حذر خبراء من تمكن الهاكرز من استخدام أجهزة الفاكس المكتبية القديمة لاختراق شبكات الإنترنت في الشركات والمؤسسات المختلفة، وأكدت شركة أمنية أنها اكتشفت عيوبًا في عشرات الملايين من أجهزة الفاكس حول العالم.

ويعمل الاختراق عن طريق إرسال صورة عبر خط الهاتف أو ملف يعتقد جهاز الفاكس أنه ملف صورة، والذي تم تشفيره ليحتوي على برامج ضارة، وعندما تتسلم إحدى الشركات هذه الصورة، يتم فك تشفير الصورة وتحميلها في ذاكرة طابعة الفاكس، مما يسمح للهاكرز بالسيطرة على الجهاز ونشر الشفرة الضارة من خلال الشبكة.

وقال مدير مجموعة الأبحاث الأمنية في شركة “Check Point”: ربما لا تدرك الكثير من الشركات حتى أن لديها جهاز فاكس متصلاً بشبكتها لكن قدرة الفاكس بنيت في العديد من المكاتب والطابعات المنزلية متعددة الوظائف”، فالثغرات موجودة في معظم أجهزة الفاكس، بما في ذلك أجهزة Canon وEpson.

كذلك فإن العديد من الأجهزة قديمة جدًا ولا يمكن تحديثها، وهذا يعني أنه سيكون من الصعب على الشركات منع الهاكرز من دخول نظامهم، وعلى الصعيد العالمي، تستخدم الشركات ما يقدر بـ 45 مليون جهاز فاكس، ولا تزال الفاكسات تستخدم على نطاق واسع في الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والقانون، والقطاعات التي يتم فيها تخزين البيانات الحساسة للغاية، أما في القطاع الطبي الأمريكي، يتم إرسال 75 % من جميع الرسائل عبر الفاكس.