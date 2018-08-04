احمد موسى .. ألهب خط هجوم النصر ويجهز قذائفه المُدمرة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض النجم النيجيري احمد موسى ، مهاجم نادي النصر، تحديًا من نوع خاص بالنسبة له وللمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان احمد موسى انضم إلى صفوف نادي النصر قادمًا من نادي ليستر سيتي ولمدة أربع سنوات في صفقة هجومية من العيار الثقيل.

وفي حال تعاقد النصر كذلك مع اللاعب البرازيلي جوناس من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، فإن تواجد احمد موسى واللاعب جوناس سيكون أكثر من رائع ويضمن لنادي النصر تسجيل المزيد من الأهداف وتحقيق الألقاب في الموسم الجديد 2018- 2019.

وكان اللاعب احمد موسى سجل هدفين لمنتخب نيجيريا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث سجل الهدفين في شباك منتخب أيسلندا في مرحلة دور المجموعات.

ولم ينجح احمد موسى في تسجيل أهداف في شباك المنتخب الأرجنتيني، في المباراة والتي أقيمت في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات حيث انتهت المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل هدف.

وكان ليستر سيتي رفض في البداية التفريط في احمد موسى، بعدما تقدم العالمي بعرض مالي قدره 26 مليون جنيه إسترليني.

وبعد ضغط متواصل من نادي النصر، تمكن العالمي من التعاقد مع احمد موسى بعد معاناة طويلة، ليخوض المهاجم النيجيري تحديًا جديدًا بعد خيبة أمل له مع نادي ليستر سيتي.

وسبق للنجم احمد موسى اللعب في صفوف نادي سيسكا موسكو الروسي، على سبيل الإعارة من صفوف ليستر سيتي.

ويُعتبر النصر أكثر الأندية السعودية تحقيقًا لأهدافه في سوق الانتقالات الصيفية، حيث عزز صفوف فريقه بضم حارس مرمى أسترالي وهو براد جونز، كما ضم العالمي المدافع البيروفي كريستيان راموس، وضم المغربي نور الدين مرابط، كما نجح النصر في تعزيز صفوفه الهجومية بضم احمد موسى.

ومن المتوقع تألق اللاعب احمد موسى مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في حال تأهل النسور الخضر إلى البطولة الإفريقية.