اختتام مسابقة الفنون الشعبية بمهرجان الثروة الترفيهي.. غدًا

المواطن- امل الغامدي- الباحة

تُختتم غدًا الجمعة مسابقة الفنون الشعبية بمهرجان الثروة الترفيهي بمحافظة القرى بالباحة، حيث تم خلال المسابقة التي شارك فيها 5 فرق شعبية من منطقة الباحة ومحافظتها، إبراز الموروث الشعبي من خلال لون العرضة الجنوبية.

وأوضح مدير التسويق والفعاليات في الشركة المنظمة للمهرجان سالم الزهراني أن المسابقة التي نظمت بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون واستمرت لمدة أسبوع شارك فيها 5 فرق على مستوى محافظات منطقة الباحة، فيما تقام اليوم الخميس آخر مشاركة قبل ختام المسابقة من قِبل فرقة تهامة.

ونوه الزهراني إلى أنه تم رصد للمسابقة جوائز بقيمة 55 ألف ريال، الأول 30 ألفاً، والثاني 15 ألفاً، والثالث 10 آلاف ريال، إضافة إلى 5 آلاف ريال لكل فرقة مشاركة.