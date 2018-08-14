اختراق جماعي لحسابات إنستقرام

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

عرضت مجموعة كبيرة من مستخدمي إنستقرام شكوى جماعية بعد أن تعرضت حساباتهم للاختراق، مما أدى إلى توجيه أصابع الاتهام لمجموعة من الأشخاص المحترفين في عمليات الاختراق، والمعروفين باسم الهاكرز.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مستخدمي إنستقرام وجدوا أنفسهم غير قادرين على الدخول إلى حساباتهم عبر الموقع، وفوجئوا بتغيير كلمات المرور وعناوين حساباتهم على صفحات إنستقرام.

وربطت الأوساط المعنية بين محاولات الروس القرصنة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واختراق الحسابات على إنستقرام، خاصة وأن موقع مشاركة الصور والفيديوهات هو في الأصل ملك لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا.

ووجه المتضررون شكواهم إلى موقع فيسبوك وذلك بعد أن فشلوا في التواصل حتى مع إدارة إنستقرام، والتي بدورها لم توضح حتى الآن كيفية اختراق تلك الحسابات بشكل مجمع عبر صفحاتها.

وعلى سبيل المثال، قالت إدارة إنستقرام أحد الأشخاص الذين أبلغوا عن فقدان كلمة المرور لحساباتهم، بأنه تم تغييرها في أوائل أغسطس الجاري، كما تم تعديل اسم الحساب وعنوانه، بما يعني سيطرة تامة من جانب المخترقين على الحساب.