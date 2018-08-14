ادعى الموت ليمنع زوجته من طلب المال

المواطن - متابعة

تظاهر داني غونزاليز، وهو يعمل في الولايات المتحدة، بالموت في محاولة لمنع زوجته من طلب المزيد من المال.

وأخبر داني وهو رجل هندوراسي يبلغ من العمر 27 عامًا المراسلين أنه منذ زواجهما، قبل عامين، كانت زوجته تطلب منه المال كل أسبوع وتشتكي أنه لم يرسل لها المال الكافي، لكنه قرر أن يضع حدًّا لذلك، وحاول خداع زوجته بنبأ وفاته، وأرسل لها صورًا لنفسه مستلقيًا على سرير مع كرات قطنية في أنفه وفمه وتغطية جسده بقطعة قماش بيضاء، وأرفق مع الصور رسالة تفيد أنه توفي بعد إصابته بالسرطان والربو.

وانتشر خبر وفاة داني بين أهله وأقاربه، حيث صدق البعض الخبر، بينما ألقى آخرون نظرة فاحصة على الصور وأدركوا أنه كان يبتسم في الصور، وأن قطعة القماش البيضاء التي تغطي جسده ما هي إلا غطاء وسادة.

مع انتشار الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، قررت وسائل الإعلام التحقق من الخبر، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا واكتشفوا أن الشاب على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

واعترف الشاب على الفور أنه ادعى الموت بسبب تذمر زوجته وطلب النقود باستمرار.