ارتفاع أرباح الشركات السعودية 21 % في سوق الأسهم

المواطن - الرياض

سجلت أرباح الشركات الفصلية للربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 21%، مع انتهاء مهلة إعلان الشركات المدرجة في السوق السعودية عن نتائجها الفصلية.

ووصلت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني 2018 إلى نحو 30.8 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 25.4 مليار ريال في الفترة المقارنة مع العام الماضي.

وبالنسبة إلى أرباح سابك فشكلت وحدها نحو خمس الأرباح، بعد أن ارتفعت بنسبة 80% إلى نحو 6.7 مليار ريال.

وشكلت أرباح القطاع المصرفي بمفرده أكثر من 40% من أرباح الشركات، بعد أن ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 12.65 مليار ريال.