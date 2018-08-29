ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة

المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة لكن ارتفاع الدولار توقعًا لصعود أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدا من مكاسب المعدن النفيس.

وصعدت أسعار الذهب 0.3 % عند 1204.43 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1210.60 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 14.73 دولار.