ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة

ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة

2018/08/29
الساعة 11:45 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة لكن ارتفاع الدولار توقعًا لصعود أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدا من مكاسب المعدن النفيس.
وصعدت أسعار الذهب 0.3 % عند 1204.43 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1210.60 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 14.73 دولار.


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