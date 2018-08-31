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أكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الجمعة، ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي بمقدار 231 ألف برميل يوميًّا 2% إلى مستوى قياسي بلغ 10.674 مليون برميل يوميًّا في يونيو.

وعدلت إدارة المعلومات في تقرير شهري أيضًا تقديراتها للإنتاج لشهر مايو بارتفاع بمقدار 1000 برميل يوميًّا إلى 10.4 مليون برميل يوميًّا.

وتعكس المكاسب نموًّا في الإنتاج في الحقول البرية في تكساس، حيث قفز الإنتاج بمقدار 165 ألف برميل يوميًّا، أو 3.9%، ليصل إلى 4.4 مليون برميل يوميًّا، وزاد الإنتاج أيضًا في الحقول البحرية في خليج المكسيك مع تسجيله قفزة بلغت 10.3%، أو 154 ألف برميل يوميًّا، ليصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا.