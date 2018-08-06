ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 91 قتيلاً ومئات الجرحى

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في إندونيسيا أمس إلى 91 قتيلا فضلا عن مئات الجرحي.

وضرب زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر جزيرة لومبوك الإندونيسية ما أدى إلى تدمير آلاف المنازل والمباني.

وقد تواصلت عمليات الإجلاء والإنقاذ طوال الليل رغم تعطلها نسبيًا بسبب خدمات الاتصالات المتضررة. ووفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، تم علاج المصابين خارج المستشفيات والعيادات الصحية، نظرًا لأن العديد من المرافق الصحية تعتبر غير آمنة. وقالت السلطات إن 47 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزال وتم الشعور بها في بالي ومقاطعة جاوا الشرقية المجاورتين، وأوقعت بعض الأضرار الطفيفة.