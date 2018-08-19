ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 357 شخصاً

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة أسوأ فيضانات تضرب ولاية كيرالا الهندية منذ قرن إلى 357 قتيلاً، وفق ما أفادت السلطات الأحد، في وقت بلغت قيمة الخسائر في البنى التحتية نحو ثلاثة مليارات دولار.

وتتعرض الولاية الجاذبة للسياح إلى أمطار وسيول موسمية منذ نهاية مايو، مما تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت قرى بأكملها.

وأفاد بيان صادر عن مسؤول الإعلام في الولاية أنه “منذ 29 مايو عندما بدأت الأمطار الموسمية في كيرالا، لقي 357 شخصاً حتفهم”، 33 منهم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولجأ نحو 353 ألف شخص إلى 3026 مخيماً أقيمت لإيوائهم في وقت انتشر الجيش وقوات جوية لمساعدة الأشخاص العالقين.

وتعرضت طرقات و134 جسراً إلى دمار حيث عزلت مناطق نائية في المرتفعات التي كانت الأكثر تأثراً في الولاية.