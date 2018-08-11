ارتفاع حصيلة قتلى زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 387 شخصاً

المواطن - واس

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية السياحية في الخامس من الشهر الجاري، إلى 387 شخصاً.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، سوتوبو نوجروهو، إن “ما يقرب من 13 ألفاً و700 شخص أصيبوا ونزح 397 ألف شخص آخرين.

وأضاف نوجروهو “أن عدد الضحايا سيستمر في الارتفاع حيث إن هناك ضحايا ما زالوا مدفونين بسبب الانهيارات الأرضية وتحت أنقاض المباني”.