ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال موسم الحج وأمطار متوقعة اعتبارًا من الغد

المواطن - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي اليوم الاثنين أحدث مركز للتنبؤات الجوية في المنطقة (إدارة التحاليل والتوقعات)، والتي تتميز بأحدث التقنيات المتطورة والكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في تقديم كافة الخدمات الأرصادية في الهيئة.

واطلع على كافة التجهيزات وسير العمل في رصد التوقعات الجوية وجاهزية الإدارة بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية والمهام التي تقوم بها الإدارة في تقديم التوقعات والتحذيرات للجهات المستفيدة والمعلومات للجمهور، كما تم خلال تدشين الإدارة عرض لآلية العمل ورصد الحالات الجوية بالطرق الحديثة التي تعتمدها الإدارة، وأكد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي على جاهزية الهيئة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث قال: إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدأت منذ وقت مبكر في تكثيف استعداداتها وجهودها وطاقاتها البشرية والتقنية من أجل تقديم أدق المعلومات البيئية والأرصادية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال مواقعها في المشاعر المقدسة والمراكز التابعة لها.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين بأن تقوم الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام لعام 1439هــ ، حيث عمدت الهيئة إلى تشغيل كامل طاقتها وإمكانياتها البيئية والأرصادية على مدار الساعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر، مستخدمة أفضل الوسائل المتقدمة. “من صور للأقمار الصناعية، ورادارات الطقس، ومحطات جودة الهواء وكوادر التفتيش البيئي وتقنيات كشف الملوثات ” وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة العاملة في الحج .

كما تم الإعلان عن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1439هــ، وقدمها نائب الرئيس العام شؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام حيث قال: يصادف موسم حج هذا العام شهر أغسطس الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وارتفاعًا في نسبة الرطوبة كما أن الفرصة مهيأة بمشيئة الله لهطول أمطار خلال الفترة من 3 إلى 9 ذي الحجة مصحوبة برياح نشطة ويمتد تأثيرها حتى مرتفعات منطقة المدينة المنورة “.

الجدير بالذكر أن إدارة التحاليل والتوقعات قدمت 103.487 خدمة خلال العام الماضي 1438م، وكانت أهم الإنجازات والخدمات التي قدمتها 50.370 من خدماتها للملاحة الجوية، 36.135 خدمة للجمهور، 12.112 من خدمات للقوات المسلحة، وأصدرت الإدارة 3200 إنذار مبكر في مختلف مناطق المملكة، 1460 خدمات للملاحة البحرية، و210 من خدماتها العام الماضي لشؤون الحج والعمرة. ويتمحور دور المركز في تحليل معلومـات الطقـس ونمـاذج التوقعـات العدديـة وإصـدار التوقعـات للملاحة الجويـة والبحريـة علـى أجـواء المملكـة والرحلات الدوليـة لسلامة الطيـران المدنـي والعسـكري وتقديـم الخدمـات الأرصاديـة والتوقعـات للجمهـور ووسـائل الإعلام، وذلك بعد جمع البيانات الخاصة بالتوقعات من أجهزة الرصد.​