ارتفاع صادرات تونس بأكثر من 23 % في 7 أشهر

المواطن - واس

ارتفعت صادرات تونس خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري بنسبة 3ر23%، مقابل 9ر15% خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017م.

وأفادت إحصائيات أوردها المعهد التونسي للإحصاء اليوم، أن قيمة الصادرات بلغت 1ر 23580 مليون دينار تونسي ما يقارب 70ر8601 مليون دولار أميركي، مقابل 9ر19128 مليون دينار تونسي ما يعادل 6978 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها من سنة 2017م.

وأضاف المصدر أن الواردات سجلت تطورًا كذلك بنسبة 8ر20% خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بـ8ر18% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتتركز صادرات تونس نحو الأسواق الخارجية بقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الطاقة والفوسفات ومشتقاته.