ارتفاع ضحايا انهيار جسر جنوى إلى 22 قتيلاً وعشرات المصابين

المواطن - متابعة

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار جسر السيارات في مدينة جنوى الإيطالية إلى 22 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” إن جسرًا مرتفعًا انهار جزئيًا، ولم يرد تأكيد رسمي لعدد الوفيات أو الإصابات، لكن وسائل الإعلام الإيطالية قالت إن عمال الإنقاذ كانوا يحفرون بين الأنقاض في محاولة للعثور على أشخاص في سيارات سقطت من فوق الجسر، كما نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية قوله إن 11 قتيلاً على الأقل هم الحصيلة الأولية للحادث.

وأعلن نائب وزير النقل الإيطالي قبل قليل أن عدد القتلى ارتفع إلى 22 قتيلًا.

وأضافت الوكالة أن السلطات اشتبهت في أن الضعف الهيكلي تسبب بالانهيار، وأن الجزء من الطريق السريع الذي انهار كان على بعد 200 ياردة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة الإيطالية الطريق السريع عبر المدينة مع وجود قسم كبير منهار.

وذكرت خدمات الإطفاء الإيطالية أن الجسر الواقع في منطقة صناعية غرب جنوى انهار في الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وصرح متحدث باسم خدمة الإطفاء أن الجسر انهار بشكل أساسي على خطوط السكك الحديدية على بعد 100 ياردة تقريبًا، وأن السيارات والشاحنات سقطت تحت الأنقاض.