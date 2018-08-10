ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 8 قتلى وآلاف المشردين

المواطن - متابعة

لقي شخص كان يساعد في عمليات التصدي لواحد من عدة حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا حتفه في حادث تصادم مروري يوم الخميس، مما يرفع عدد القتلى جراء هذا الحريق إلى ثمانية.

وشردت عدة حرائق كبيرة أخرى في كاليفورنيا عشرات الآلاف من الأشخاص. ويتصدر حريق (مندوسينو كومبلكس)، وهو عبارة عن حريقين قريبين من بعضهما يتم التعامل معهما كحريق واحد، الآن قائمة أكبر الحرائق في تاريخ الولاية.

وقالت إدارة الغابات يوم الخميس إن قوة مؤلفة من أربعة آلاف رجل إطفاء حققت تقدما خلال الليل في السيطرة على حريق (مندوسينو كومبلكس) الذي التهم أكثر من 304400 فدان في ثلاث مقاطعات شمالي سان فرانسيسكو.

وتسببت حرائق “كار فاير” في وقت سابق في مصرع رجلي إطفاء إضافة إلى ثلاثة من أسرة واحدة ودمر ما يقرب من 1100 منزل.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق إنه تم احتواء الحريق بنسبة 48 بالمائة فيما يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على النيران في تضاريس وعرة. ويستعر (كار فاير) على مساحة 177 ألف فدان وعلى بعد حوالي 320 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو.