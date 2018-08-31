ارتفاع طفيف في أسعار الذهب والمعدن الأصفر يتجه لأطول خسائر شهرية منذ 2013

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل النزاعات التجارية بين الصين وأمريكا، لكن المعدن الأصفر اتجه إلى أطول موجة خسائر شهرية منذ عام 2013.

وارتفع الذهب 0.6 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1207.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد لامس أدنى مستوى في نحو أسبوع عند 1195.95 دولار للأوقية يوم الخميس. وانخفضت الأسعار 1.3 بالمائة منذ بداية الشهر وتتجه للتراجع للشهر الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمائة إلى 1212.80 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمائة إلى 14.61 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 1.4 بالمائة مسجلا 978.62 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 983.75 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 793.70 دولار للأوقية.