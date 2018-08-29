ارتفاع عدد ضحايا ماريا في أميركا من 64 إلى 2975 قتيلًا

ارتفاع عدد ضحايا ماريا في أميركا من 64 إلى 2975 قتيلًا

2018/08/29
الساعة 12:58 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف حاكم بورتوريكو، ريكاردو روسيلو، أن التقديرات الرسمية لعدد ضحايا الإعصار ماريا، أقوى عاصفة تضرب الجزيرة الأميركية في الكاريبي منذ قرابة 90 عامًا، ارتفع من 64 إلى 2975 قتيلًا.

وتأتي الإحصائية الجديدة من دراسة أكاديمية طلبها روسيلو من معهد ميلكن للصحة العامة التابع لجامعة جورج واشنطن.

وأحصت الدراسة عدد القتلى الذي ينسب بشكل مباشر أو غير مباشر للإعصار ماريا منذ الوقت الذي ضرب فيه الإعصار الجزيرة في سبتمبر 2017 وحتى منتصف فبراير هذا العام، بناء على مقارنات بين حالات الوفيات المتوقعة في ظل الظروف العادية والوفيات التي تم توثيقها بعد العاصفة.


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