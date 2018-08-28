ارتفاع قياسي لمؤشرات وول ستريت

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فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، مدعومين بآمال أن يسهم اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك في الحيلولة دون حرب تجارية عالمية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 43.06 نقطة بما يعادل 0.17 بالمائة ليفتح عند 26092.70 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 4.71 نقطة أو 0.16 بالمائة مسجلًا 2901.45 نقطة، وصعد ناسداك 21.11 نقطة أو 0.26 بالمائة إلى 8039.01 نقطة.