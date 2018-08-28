ارتفاع معدل التضخم بالمملكة بنسبة 2.2 % خلال يوليو 2018

المواطن - الرياض
أكدت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم (مؤشر أسعار السلع والخدمات) بنسبة 2.2% خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
أما مقارنة مع شهر يونيو من هذا العام فيكون التضخم قد زاد بنسبة 0.1%، وجاء التضخم في قطاع النقل الأكثر ارتفاعًا على أساس سنوي في يوليو بـ10.4%، تلاه الارتفاع بأسعار التبغ بـ9.8%، بحسب ما ذكرت “العربية”.
وارتفعت الأسعار في قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 7.6%.
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