استبعاد فوزير المفاجئ يمهد لحضور فابيو ليما

استبعاد فوزير المفاجئ يمهد لحضور فابيو ليما

2018/08/13
الساعة 6:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

بشكل مفاجئ استبعد الأوروغواياني كارينيو مدرب النصر نجم وسط النصر محمد فوزير (مغربي) من القائمة الأساسية والاحتياطية لتشكيلة النصر التي ستخوض لقاء الجزيرة الإماراتي بعد قليل في ذهاب دور الـ32 .

وسرت أنباء إماراتية عن وصول إدارة سعود آل سويلم إلى اتفاق مع البرازيلي فابيو ليما قائد الوصل الإماراتي، وهو ما يُفسر استبعاد فوزير الذي ربما يمثل الوصل في نفس البطولة ضد الاتحاد في حال كان محمد فوزير ضمن الصفقة .

ويمتد عقد فوزير مع النصر حتى نهاية الموسم المقبل، بعد حضوره مطلع الموسم الماضي قادماً من الفتح الرباطي .


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