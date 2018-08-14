استخراج قطعة بلاستيكية استقرت بيد طفلة شهرًا ونصف الشهر

المواطن - حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بقسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من استخراج قطعة بلاستيكية من يد طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وكانت الطفلة وصلت إلى المستشفى برفقة والدها وهي تعاني من آلام شديدة في يدها قبل شهر ونصف الشهر وذلك إثر تعرضها لجرح طفيف في اليد ،مما أدى إلى ظهور تورم مع آلام شديدة لديها.

وبعد الكشف على الطفلة من قبل طبيب الجراحة المختص وإجراء جميع الفحوصات اللازمة تبين وجود قطعة بلاستيكية صغيرة استقرت في مكان بعيد عن موضع الجرح الأول.

وتم على الفور إجراء عملية بتخدير موضعي واستخراج القطعة ثم غادرت الطفلة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.