استسلام بطل.. من عدّاء ماراثون إلى بدين بوزن 250 كجم

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الطريق إلى البطولة والوزن المثالي يحتاج إلى عزيمة وإضرار، وتحدٍّ والتزام بالوجبات الغذائية المثالية.

وفي هذا السياق شرع عداء ماراثون سابق في تطبيق نظام صحي ورياضي، بعد أن زاد وزنه عن 250 كجم، بسبب استسلامه لتناول الوجبات السريعة، والتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

وكان كريس لاركين (63 عامًا)، في الثالثة والعشرين من عمره عندما شارك في أول ماراثون في 1982، عندما كان وزنه لا يتعدى 88 كجم.

إلا أن حياته بدأت تأخذ منحى آخر غير صحي، عندما داوم على تناول الوجبات السريعة، ولم يعد مهتمًّا كثيرًا بالتمارين الرياضية، مما جعله يكسب الكثير من الوزن في زمن قياسي.

وبعد أن فاض به الكيل، قرر كريس، أن الوقت قد حان ليضع حدًّا لمشكلته مع زيادة الوزن، وبدأ أخيرًا باتباع نظام غذائي ورياضي، للتخلص من الوزن الزائد، وتمكن حتى الآن من خسارة نحو 70 كجم من وزنه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويخطط كريس للمشاركة في ماراثون ويلز الكبير في 2022، وهو واثق في قدرته على الوصول إلى الوزن المثالي بحلول ذلك الوقت.

ويتدرب كريس على السباحة المفتوحة بالإضافة إلى الجري، ويهدف إلى السباحة لمسافة 130 كيلومترًا لصالح المؤسسات الخيرية قبل أن يكون قادرًا على المشاركة في سباقات الماراثون من جديد.