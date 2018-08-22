استضافت الجزيرة مأجورين للهجوم على المملكة فرد الشليمي بهذا الفيديو

المواطن - مكة المكرمة

هاجم المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، قناة الجزيرة القطرية؛ بسبب أكاذيبها بشأن الحج والمملكة.

وقدم الشليمي في مقطع فيديو من مكة المكرمة، شكره إلى المملكة بداية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أصغر طفل في المملكة يقدم خدماته إلى الحجاج.

وفتح الشليمي النار على قناة الجزيرة لأنها قدمت برنامجًا عن الحج واستضافت 3 من الضيوف واحد منهم اسمه الشنقيطي والآخر فلسطيني وثالث عراقي، موضحًا أن الضيوف مأجورون وهذا معروف عدا العراقي الذي قال تصريحات جيدة عن المملكة وموسم الحج المميز.

ورد الشليمي على مزاعم الجزيرة بشأن تعامل المملكة مع الحجاج، موضحًا أن رجال الأمن يقبلون جبهات ضيوف الرحمن ويحملون الأطفال الصغار ويقدمون الحماية والخدمات إلى الحجاج بتفانٍ ليل نهار.

ولفت إلى أن أكبر مدينة في العالم بها خيام هي المملكة، ويتم موسم الحج بأخلاق وتعامل ممتاز من جانب الجهات المعنية في المملكة، وهو ما لم تبينه الجزيرة لأن “عمر ديل الكلب ما يستعدل”، بحسب وصفه.

وتسعى قطر عبر ذراعها الإعلامي الشيطاني الجزيرة ليل نهار إلى تسييس الحج وبث أكاذيب بشأن المملكة.

سقوط أسطوانة التسييس:

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في وقت سابق أن أمام النجاح العظيم لموسم الحج في المملكة سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطًا مريعًا.

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية وانضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع”.

وتابع قرقاش: “كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين والدولة السعودية على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم”.

كما أكد الشيخ سلطان بن سحيم أن النجاح منقطع النظير للمملكة في تنظيم الحج، يُفرح قلب كل عربي.

وشدد ابن سحيم على أن النجاح منقطع النظير للشقيقة الكبرى في تنظيم الحج، يُفرح قلب كل عربي، ويرفع رأس كل مسلم، ويشهد به كل منصف.

وتابع موجهًا حديثه إلى قطر وإيران بسبب محاولات تسييس الحج الفاشلة: “وحدهم المفسدون في الأرض فشلوا في محاولاتهم وضل سعيهم”.