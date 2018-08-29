استعادة 4 ملايين متر من الأراضي الحكومية خلال إجازة العيد بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أكثر من 4 مليون متر مربع من حوالي 50 موقعًا بشكل غير نظامي على أراضٍ حكومية بمواقع مختلفة في نطاق أمانة عسير و15 بلدية تابعة لها.

وأورد المركز الإعلامي للأمانة إحصائية عن أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات، وهي: (بيشة، بني عمرو، النماص، بارق، بللسمر، محايل عسير، الساحل، مدينة سلطان، الواديين، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، الحرجة، طريب، ووادي بن هشبل) أن الإحداثات بلغت إجماليها 4.538.667 مترًا مربعًا، وشملت هذه الإحداثات عقومًا ترابية وبترًا وأحواشًا مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وشبوك أغنام وغيرها.

وتحذر الأمانة من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية؛ لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في المنطقة، وإخلال بالتخطيط العمراني للمنطقة.