استغل الزحام.. تفاصيل واقعة قفز أحد الحجاج إلى عتبة باب الكعبة

المواطن - مكة المكرمة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة تفاصيل قفز أحد الحجاج إلى عتبة باب الكعبة.

وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الواقعة التي رصدها مقطع الفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الحجاج بعد قفزه إلى عتبة باب الكعبة، مستغلًّا ازدحام صحن المطاف، وقيام أحد رجال الأمن بإنزاله، حصلت عند الساعة الثانية عشرة ليلًا بتاريخ 27/ 11/ 1439.

وتابعت شرطة مكة أنه عند محاولة رجال الضبط سماع أقواله تعذر ذلك؛ لسوء حالته النفسية، وقد تم إحالة القضية للنيابة العامة في حينه.