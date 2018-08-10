استقبال عالمي لنجم النصر أحمد موسى

استقبال عالمي لنجم النصر أحمد موسى

2018/08/10
الساعة 10:30 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

غصّت جنبات مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم بجماهير نصراوية كبيرة احتشدت لاستقبال نجمها العالمي أحمد موسى.

وأبدى النجم النيجيري سعادته باستقبال وحفاوة جماهير النصر التي أعدّت ممراً شرفياً لأول مرة بعد التنسيق مع إدارة المطار .

وجاء التعاقد مع أحمد موسى بعد مفاوضات مطولة قادتها إدارة سعود آل سويلم مع ليستر سيتي الإنجليزي ووكيل اللاعب دامت حوالي شهر تقريباً، وأعلنت إدارة النصر نجاحها في التعاقد مع أحمد موسى لمدة 4 سنوات .

 


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