استقرار الأسهم الأوروبية بالجلسة الصباحية

المواطن - متابعة

استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الحذر قبل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر عقدها وقت لاحق من الأسبوع،

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر من حيث النسبة المئوية بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة فيما استقر أيضًا المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وزادت أسهم شركة التعدين الروسية بولي ميتال 2.1 بالمئة بعد أن أصدرت تقريرًا ماليًا نصف سنوي. وقاد بنك يوسكه الدنمركي قطاع البنوك للارتفاع بعد الإعلان عن أرباحه في الربع الثاني. لكن أسهم بي.إتش.بي بيليتون انخفضت نحو اثنين بالمئة بعد أن جاءت الأرباح الأساسية للشركة دون التوقعات.