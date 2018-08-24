استقرار العلاقات الصينية الأمريكية يرفع الأسهم الأوروبية

المواطن - متابعة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الجمعة في أعقاب تعافي الأسهم الصينية.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمائة مع صعود معظم البورصات في القارة وتحقق مكاسب في قطاع التعدين.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.4 بالمائة بعدما كان من بين الأسوأ أداء هذا الأسبوع. وصعد مؤشر قطاع المواد الأساسية 0.7 بالمائة مع تعافي أسعار النحاس.