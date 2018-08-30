استمرار انخفاض أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب

2018/08/30
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال في مستوى 1200 دولار للأوقية.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.3% إلى 1207.4 دولار للأوقية، كما هبط سعر الذهب للتسليم الفوري 0.3% عند 1202.5 دولار.
وأسعار الذهب تتجه نحو تسجيل 5 خسائر شهرية، وهي أطول سلسلة خسارة للذهب منذ عام 2013.
وتراجعت أسعار خلال العام الحالي 2018 حتى الآن بأكثر من 7%.


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