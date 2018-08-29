استمرار انهيار الليرة التركية أمام الدولار

المواطن - متابعة

استمرت الليرة التركية في تراجعها، اليوم الأربعاء، بسبب الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.

وجرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار مقارنة مع 6.2625 ليرة في إغلاق أمس الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وخسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا.